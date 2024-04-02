Врач объяснила, кому может навредить чай Врач Антюфеева: тревожным людям следует сократить потребление чая

Несмотря на полезные свойства чая, тревожным людям, людям с функциональной диспепсией и беременным женщинам этот напиток может быть вреден, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. В чае содержатся танины, дубильные вещества природного происхождения. Они способны образовывать соединения с железом, содержащимся в продуктах, из-за чего оно не усваивается в организме.

Под воздействием танинов железо из растительных продуктов всасывается намного хуже, чем из животного происхождения. Поэтому, если вы страдаете латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, придерживаетесь строгой вегетарианской диеты, контролируйте то, как много чая вы выпиваете, — объяснила гастроэнтеролог.

Также врач отметила, что чай содержит кофеин, который может усилить стресс, беспокойство и тревогу, поэтому при тревожно-депрессивном расстройстве следует сократить употребление напитка. Аккуратным надо быть людям с функциональной диспепсией, поскольку танины, раздражающие кишечник, способны вызывать боль в желудке и тошноту. Чтобы предотвратить такую реакцию специалист рекомендует добавить в чай несколько капель молока или немного поесть.

По словам Антюфеевой, беременным женщинам также следует соблюдать норму потребления чая — кофеин в больших количествах может привести к различным осложнениям. Она советует проконсультироваться со специалистом, так как немаловажны индивидуальные особенности организма.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, кому не стоит пить чай каркаде. Этот чай противопоказан людям, страдающим от низкого артериального давления, а при высоком давлении напиток может ухудшить самочувствие.