Врач объяснила, кому и в каких случах полезно пить пиво Врач Перевалова: пиво гармонизирует ситуацию у женщин при ПМС за счет фитоэстрогенов

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Пиво вредно для мужчин, а вот женщинам оно может принести пользу. Продукт содержит вещества. гармонизирующие состояние женщин в определённые периоды. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

По словам врача, пиво может помочь женщинам легче перенести предменструальный синдром (ПМС). Это происходит за счёт содержания в составе напитка фитоэстрогенов, которые могут восстанавливать баланс женских гормонов в организме.

В пиве есть плюсы, но не для всех и не всегда. Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию, — пояснила диетолог.

При этом предупредила, что регулярно употреблять пиво не следует. Это может привести к набору веса и проблемам с микрофлорой кишечника, а также спровоцировать пивной алкоголизм.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например, пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий. Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например, листовые овощи и сельдерей.