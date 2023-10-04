Названы симптомы гайморита Врач Тарадеева: изменение тембра голоса может оказаться признаком гайморита

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Если в течение 7–10 дней после возникновения насморка у человека не проходят заложенность носа, головная боль и повышенная температура тела, то с большой вероятностью у него может оказаться гайморит, объяснила врач-терапевт Татьяна Тарадеева. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что изменение тембра голоса также может оказаться признаком заболевания.

Признаком воспаления верхнечелюстных пазух может быть изменение тембра голоса, когда человек начинает «гнусавить». Более интенсивно проявляются отек слизистой носа, затруднение дыхания, появляются гнойные выделения из носа, тяжесть и боль в области глазниц, лба и затылка, снижается обоняние, — предупредила врач.

Среди причин заболеваний Тарадеева выделила воздействие на организм вирусов и бактерий, аллергию, из-за которой отек слизистой не пропускает воздух в пазухи, анатомические особенности строения черепа, например искривление носовой перегородки, а также воспаление аденоида. Врач посоветовала не заниматься самолечением и отказаться от народных методов, так как это может привести к поражению органов, расположенных вблизи носовых пазух.

Терапевт Анастасия Тимощенко ранее предупредила, что гайморит опасен осложнениями в виде менингита, воспаления поверхностных нервов лица, а также остеомиелита. По ее словам, заболевание лечится консервативными методами.