Худеющим объяснили, как скорректировать питание Врач Нимаева посоветовала заранее выбирать блюда на следующий день

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Чтобы скорректировать питание, необходимо заранее продумывать рацион и выбирать блюда на следующий день с вечера, посоветовала врач-эндокринолог Дарима Нимаева. Она рассказала, что это поможет сократить потребление жирной пищи и фастфуда, пишет «МК в Бурятии». Специалист порекомендовала есть на завтрак каши, а на обед и ужин употреблять белковые продукты, например рыбу или мясо, и большое количество овощей.

Чтобы нормализовать вес и потом поддерживать его, нужно заранее с вечера позаботиться о себе и своих домашних, подумать: «А что я буду есть завтра?» <...> Приготовьте себе с вечера белковый продукт для завтрашнего обеда или ужина, <...> чтобы не питаться жирным фастфудом и днем, и вечером, — пояснила Нимаева.

Эндокринолог уточнила, что среди полных людей распространена одна модель пищевого поведения. Так, они мало заботятся о себе и едят то, что проще и быстрее сделать, например полуфабрикаты с большим количеством жира, приготовленные на растительном масле. Из-за этого за ночь кишечник не успевает отдохнуть, а лишний вес никуда не уходит.

Врач уточнила, что на работу лучше брать обед из дома. Он должен состоять из правильных продуктов и растительной пищи. Нимаева напомнила, что «врач не придет домой тереть морковь», поэтому при похудении в первую очередь нужно рассчитывать только на себя.

Диетолог Наталья Круглова ранее рассказала, что ожирение вызывают не отдельно изолированные продукты, а избыточная калорийность рациона. По ее словам, регулярное употребление соусов, майонеза и сладостей может привести к резкому набору лишнего веса.