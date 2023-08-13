Врач назвала основные признаки наличия паразитов в организме Врач Малиновская: аллергия может указывать на наличие паразитов в организме

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Внезапное появление отсутствующей ранее аллергической реакции может свидетельствовать о наличии паразитов в организме, заявила в беседе с «Мослентой» глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, также о наличии гельминтов может говорить повышенная усталость и высокая температура.

Заподозрить паразитарное заражение можно, обратив внимание на сопутствующие симптомы. Часто человек начинает ощущать сильную усталость без видимых причин, могут появиться отсутствующие ранее аллергические реакции, например крапивница, а также до субфебрильных значений может повыситься температура — чуть выше 37 градусов, — отметила специалист.

Она подчеркнула, что ухудшение самочувствия может чередоваться с периодами спокойного состояния организма. По словам Малиновской, это связано с тем, что паразиты размножаются циклично. Она отметила, что из-за гельминтов может быть нарушена работа пищеварительной системы — появляются диарея, сильные и продолжительные боли в животе, тошнота, рвота и снижение аппетита. Также может быть нарушен уровень гемоглобина и эритроцитов, утверждает врач.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала об опасности гельминтоза на даче. Она уточнила, что в навозе, которым удобряют почву, могут оказаться яйца глистов. Если плохо промыть овощи, фрукты или ягоды, на них могут остаться кусочки почвы вместе с паразитами, которые проникнут в организм.