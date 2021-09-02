Врач объяснила, как подготовиться к прививке от гриппа

Перед прививкой от гриппа нужно обязательно посоветоваться со своим лечащим врачом, который сможет оценить состояние здоровья пациента. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Специалист советует пройти диспансеризацию и сдать анализ крови, если человек не был у врача более года. Кроме того, терапевту необходимо будет рассказать об аллергических реакциях на предыдущие вакцинации, если они были.

Как заявила Романенко, непосредственно перед прививкой от гриппа человек должен быть абсолютно здоров и не иметь контактов в течение 7–10 дней с людьми с инфекционными заболеваниями.

Конечно, в современном мире это сложно себе представить. Но как минимум на момент вакцинации у вас не должно быть катаральных явлений: кашля, насморка, температуры. Вы должны хорошо себя чувствовать, — пояснила медик.

Она также добавила, что будет не лишним за три дня до прививки отказаться от алкоголя.

После вакцинации в первые 7–10 дней, по её словам, нужно избегать высоких физических и эмоциональных нагрузок. Также нельзя делать одновременно прививку от гриппа и от коронавируса. Желательно, чтобы интервал между ними составлял две-три недели.

Учитывая, что достаточный поствакцинальный иммунитет начинает у человека формироваться только к третьей-четвёртой неделе, то прививаться от гриппа нужно заблаговременно до поездки на отдых или до запланированной госпитализации, отметила Романенко.

Ранее эксперты сообщили, что грипп в этом году может циркулировать в России активнее, чем в прошлом, также сохраняется опасность заболевания гриппом в сочетании с коронавирусной инфекцией. При этом от гриппа нужно успеть привиться до конца октября, поскольку в ноябре и декабре погода будет особенно располагать к заражению различными вирусами.