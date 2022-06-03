Врач объяснила, как избежать фатальных последствий при пребывании на солнце Врач-дерматолог Галлямова: загорать можно до 11 часов утра и после двух часов пополудни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Юлия Галлямова рассказала в разговоре с NEWS.ru, что нужно тщательно выбирать время для загара — до 11 часов утра и после двух часов пополудни. Также эксперт объяснила, что от сильного солнца надо беречься как мужчинам, так и женщинам.

Хочу сразу оговориться, что от солнца надо беречься равно как мужчинам, так и женщинам. Начну с того, что при пребывании на солнце всегда надо пользоваться защитными средствами. Также нужно тщательно выбирать время для загара, это время до 11 часов утра и после двух часов пополудни соответственно, — заявила Галлямова.

Врач также отметила, что всегда стоит носить головные уборы или иные средства защиты от солнца.

Скажу на примере Таиланда. Люди которые не носят во время отдыха ни панамы, ни кепки, как правило, возвращаются с довольно острым дерматитом волосистой части головы, вплоть до выпадения волосяного покрова, — отметила Галлямова.

Ранее врач-трихолог Ирина Котова в разговоре с NEWS.ru объяснила, сколько раз в день нужно мыть голову и какие средства ухода лучше всего для этого подходят. Также эксперт назвала самое опасное последствие чрезмерного ухода за кожей головы.