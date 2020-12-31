Врач объяснил связь спиртного с лишним весом

https://static.news.ru/photo/5a306aec-4c85-11eb-b0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкогольные напитки, особенно крепкие и сладкие, содержат большое количество калорий, из-за чего человек набирает лишний вес. Об этом заявил главный врач Центра по борьбе с ожирением при Университетской больнице Хельсинки Кирси Пиетиляйнен.

По его словам, избежать ожирения можно, если уменьшать количество калорий в принимаемой вместе с алкоголем пище, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Врач объяснил связь между употреблением алкоголя и набором веса тем, что спиртные напитки усиливают аппетит, снижая выработку гормона насыщения. При этом алкоголь не приносит чувства сытости, которое приходит с употреблением пищи той же калорийности.

К сожалению, печень может очень легко преобразовать эти калории в жир. Активное употребление алкоголя приводит к ожирению печени. Чем больше в печени накапливается жира, тем хуже она выдерживает новые порции алкоголя, — подчеркнул Пиетиляйнен.

Он добавил, что важно следить за количеством употребляемого алкоголя каждый день, а не только на праздники и в Новый год.

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