Врач объяснил связь между хронической усталостью и ожирением Хирург Хациев: при хронической усталости повышается аппетит, что приводит к ожирению

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Хроническая усталость чревата повышением аппетита, что в конечном итоге способно привести к ожирению, заявил президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. Он объяснил, что при упадке сил люди предпочитают питаться быстрыми углеводами, которые кратковременно дают энергию, но в то же время становятся виновниками появления лишнего веса. В разговоре с Pravda.Ru он добавил, что усталость повышает потребность организма в алкоголе, который стимулирует еще больший аппетит.

При хроническом недостатке сил люди предпочитают питаться быстрыми углеводами. <...> Такой рацион лишь кратковременно увеличивает количество сил, но при этом повышает вероятность развития лишнего веса, что, в свою очередь, может привести к последующим проблемам в виде ожирения, — отметил эксперт.

Помимо того, что ожирение существенно снижает качество жизни человека, оно также приводит к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний — сахарному диабету, проблемам с сердцем, репродуктивным здоровьем, предупредил врач. Хациев посоветовал россиянам вовремя отдыхать от работы, придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом и контролировать пищевое поведение.

Кардиолог Ян Габинский ранее заявил, что если размер талии у мужчины превышает 102 см, а у женщины 88 см, то это опасно для сердца. В этом случае можно говорить о наличии метаболического синдрома, то есть ожирения, которое негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. По его словам, это называется «синдром ремешка», когда человек носит ремень и ему начинает не хватать дырочек.