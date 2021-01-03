Врач объяснил, с чем связано снижение заболеваемости COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/055d6622-4da3-11eb-b017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, почему в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом.

По словам специалиста, это связано только лишь с выходными днями.

Люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше, — пояснил он.

Тимаков также подчеркнул ,что пик заболеваемости в стране ещё не пройден, передаёт РИА Новости.

Российские медики за минувшие 24 часа выявили 24 150 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Это минимум с 25 ноября. За всё время пандемии в стране зафиксировали 3 236 787 инфицированных. Из них выздоровели 2 618 882 гражданина (19 847 за минувшие 24 часа), скончались — 58 506 (504).

Ранее NEWS.ru писал, что склонность человека к заболеванию ОРВИ может зависеть от его группы крови.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившегося в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.