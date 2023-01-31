Врач объяснил рост заболеваемости гриппом сезонными колебаниями Врач Пестерев: рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начался из-за сезонных колебаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом обуславливается сезонными колебаниями перед наступлением весны, объяснил врач Тимур Пестерев. Комментируя ситуацию РИАМО, он заявил, что сроки подъема и спада заболеваемости зависят от самих людей и от соблюдаемых ими мер предосторожности.

Это сезонные колебания, дело к весне идет, и понятно, что растет заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями. Просто начинается очередной подъем данной категории заболевания, — заявил врач.

Специалист отметил, что после коронавирусной инфекции люди приспособились к поведению в период роста инфекционных заболеваний. Но, по словам Пестерева, несмотря на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, об этих мерах большинство предпочитает не задумываться.

Врач также порекомендовал делать прививку в спокойный период. Так повышается вероятность не заболеть до того, пока не выработается иммунитет. Вакцинироваться сейчас уже поздно, подчеркнул медик.

COVID-19 научил немножечко, как вообще защищать себя и близких от инфекции, но почему-то все уроки забыли. Для защиты ничего нового не изобрели в этом плане. От гриппа есть прививка, но только во время подъема заболеваемости делать ее поздно, — заключил специалист.

Иммунолог Николай Крючков ранее предупредил о втором всплеске заболеваемости вирусами гриппа. По словам специалиста, вторая волна окажется мощнее и сильнее первой.