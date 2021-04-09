«Успокаивать не буду»: врач объяснил рост числа заражений COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/69b2b5ae-9958-11eb-9cff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с увеличением количества тестов. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков. Вместе с тем, признал он, отметать вероятность начала третьей волны было бы слишком легкомысленно.

По словам специалиста, наиболее вероятная причина всплеска случается еженедельно. Это так называемая пила. Дело в том, что в конце недели в статистику попадают результаты большего количества анализов, проведённых после двух выходных несколькими днями ранее. В связи с этим медик предложил дождаться начала новой недели, чтобы оценить динамику показателей. В случае «пилы» новые цифры должны быть меньше.

Вместе с тем и дальнейший рост не вызовет удивления, добавил Тимаков.

Успокаивать-то я сильно не буду, потому что мы с вами с начала февраля говорили о том, что я прогнозировал возможный рост заболеваемости как раз в середине апреля, — приводит слова инфекциониста «Москва 24».

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, не исключён ввод дополнительных ограничений, предупредил врач. Впрочем, предположил он, они вряд ли будут такими же жёсткими, как в Европе.

Тимаков напомнил, что использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать социальную дистанцию и основные правила гигиены по-прежнему обязательно.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве было зафиксировано самое большое число заражений коронавирусом в сутки с начала января. Положительными оказались тесты более чем 2,4 тысячи человек.