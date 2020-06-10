Врач объяснил роль иммунитета в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что иммунитет играет ключевую роль в борьбе с COVID-19.

Собственная иммунная система организма определят ход заболевания. Но иногда она может сыграть злую шутку, как, например, у пожилых, — отметил медик.

По его словам, нет какой-то одной таблетки или единого направления терапии. Специалисты всегда подходят к лечению с помощью комплекса мер. При этом важно вовремя госпитализировать человека. Человек, которого привезли в больницу на восьмой день заболевания, может заболеть тяжёлой формой коронавируса, сказал врач 10 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Число выздоровевших от этой инфекции на данный момент в РФ составляет 252 783 человека (+10 386 за сутки), скончались от COVID-19 6358 человек (+216 за сутки).

Ранее в Министерстве здравоохранения попросили россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Эти продукты в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияют на иммунитет, однако по степени эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил глава ведомства Михаил Мурашко.

После появления в Интернете информации о якобы пользе имбиря для лечения и профилактики коронавируса цены на него взлетели до семи тысяч рублей за килограмм. По мнению Федеральной антимонопольной службы, скачок цен был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», писал NEWS.ru.