Врач объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 Врач Малышев объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонностью

Рост заболеваемости COVID-19 на 40% связан с сезонностью респираторных заболеваний, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. В беседе с Lenta.ru он объяснил, что во время новогодних каникул, когда дети не ходили в школу, а взрослые не работали, риски заболеть гриппом или коронавирусной инфекцией во многом увеличились. Врач связал это с тесным общением в семейном кругу во время праздников.

Во-первых, в это время всегда подъем сезонный респираторных заболеваний, в том числе и ковида. Во-вторых, сейчас у нас были рождественские праздники, дети были на каникулах, взрослые тоже не работали, вернулись и друг с другом тесно общаются, и друг друга заражают, — рассказал Малышев.

Врач отметил, что такая ситуация происходит ежегодно, и повышается число заболевших не только COVID-19, но и гриппом. Инфекционист призвал прививаться от респираторных заболеваний, продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, чтобы защититься от болезней.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил о повышении заразности после каждой новой мутации коронавирусной инфекции. При этом специалист отметил, что с каждым новым штаммом и подвидом болезнь протекает легче. По мнению эксперта, это связано с тем, что вирусу невыгодно убивать человека и он эволюционирует.