Врач объяснил появление горечи во рту Врач Хухрев: горечь во рту может указывать на рефлюксную болезнь

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Появление горечи во рту может указывать на наличие рефлюксной болезни, объяснил врач-терапевт Алексей Хухрев. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что горький привкус возникает из-за заброса желчи в пищевод и полость рта. При наличии данного симптома следует пройти медицинское обследование.

Как правило, горечь во рту — это последствие заброса желчи в пищевод и полость рта. То есть проявление рефлюксной болезни. Известно, что желчь сама по себе горькая, — уточнил врач.

Терапевт отметил, что врач может назначить специальные препараты. Он добавил, что сокращение желудка и кишечника должно идти сверху вниз. Если восстановить нормальную моторику, то желчь будет попадать в двенадцатиперстную кишку, как и должно быть. Это позволит избавиться от рефлюкса и горького привкуса во рту.

Гастроэнтеролог Никита Харлов ранее предупредил, что металлический привкус во рту может появиться на фоне различных проблем со здоровьем, в том числе из-за кровотечения в пищеводе или язвы в желудке. По его словам, также вкус железа возникает из-за сильного кашля с кровью. Врач объяснил, стоит посетить терапевта, который определит, к какому специалисту направить пациента дальше.