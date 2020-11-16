Мало о нём знаем: врач объяснил, почему COVID-19 остаётся непредсказуемым

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Для точного прогнозирования пиков заболеваемости недостаточно имеющихся сейчас знаний о коронавирусе. Поэтому важно следить за соблюдением мер безопасности, считает член комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Он выразил уверенность в том, что «конкретные даты по пику заболевания в мире спрогнозировать не сможет никто».

Коронавирус — достаточно новая для мира инфекция, и как она поведёт себя в конкретных ситуациях, пока до конца непонятно. Для этого нужны глубинные исследования, которые пока не проведены, — цитирует Менделевича РИА Новости.

Он отметил, что «статистика, к сожалению, показывает рост». Однако воздержался от того, чтобы называть причину роста: по его убеждению, в нынешней ситуации это неправильно.

Медик призвал граждан быть максимально бдительными и соблюдать необходимые меры безопасности. По его словам, это, прежде всего, социальная дистанция, правильное применение средств индивидуальной защиты, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, регулярные занятия спортом.

Немаловажна и гражданская ответственность, добавил Менделевич. Он упомянул о случаях, когда люди сбивают температуру, чтобы пойти на работу или отправить ребёнка в детский сад или школу. Депутат посоветовал ужесточить осмотры сотрудников и детей.

Кроме того, важными являются вакцинация, своевременное использование препаратов, выявление цепочки инфицированных и локализация инфекции, подчеркнул специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что в России обновлён рекорд по заболеваемости. По данным на утро 16 ноября, за сутки коронавирусом заразились 22 778 человек, общее число достигло 1 948 603 случая.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России проведено почти 70 млн тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.