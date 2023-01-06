Врач объяснил, почему при переломах нужно оказать помощь в течение получаса Травматолог Перетолчин: неоказание помощи при переломе более 30 минут увеличивает риск осложнений в два раза

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Медицинскую помощь при переломах необходимо оказать в течение получаса из-за риска осложнений, рассказал заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин. В разговоре с NEWS.ru врач отметил, что промедление может стать причиной некроза, гангрены, тромбоза и других серьезных последствий.

Необходимо в максимально короткое время доставить больного в больницу или вызвать скорую, так как могут начаться ранние осложнения. К ним относят некроз кожи, гипертензионный синдром, недостаточность кровоснабжения, гангрена, тромбоз, — объяснил Перетолчин.

По его словам, подобные осложнения могут быть вызваны сдавлением костных фрагментов изнутри, травмой сосудов и нервного пучка, а также повреждением магистральной артерии. Самым ранним осложнением является инфицирование раны при открытом переломе, уточнил Перетолчин.

Оптимальный срок оказания первой помощи — до 30 минут после получения травмы. Больше 30 минут приводит к увеличению осложнений в два раза, — подчеркнул травматолог.

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