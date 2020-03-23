https://static.news.ru/photo/8467d2b6-6ce6-11ea-96d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Pre

В Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса среди мужчин. Как заявил главный эпидемиолог ведомства Николай Брико, риск заражения и смерти от COVID-19 у представителей сильного пола в два раза выше, чем у женщин.

Мужчины болеют и умирают от коронавируса чаще, чем женщины, почти в два раза, — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, это можно объяснить разным иммунным ответом на возбудители. Этот фактор также меняется в зависимости от возраста.

Анамнез у мужчин более серьёзный часто, мужчины в принципе чаще умирают от пневмоний, — заключил Брико.

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минздраве рассказали о группах риска по коронавирусу. Как пояснила главный геронтолог ведомства Ольга Ткачёва, вирус представляет угрозу не только для пожилых людей, но и для пациентов с рядом заболеваний. Среди них — ВИЧ-инфицированные, страдающие аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Кроме того, в группе риска те, кто перенёс трансплантацию органов, и больные сахарным диабетом и бронхиальной астмой.