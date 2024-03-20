Стоматолог объяснил, почему опасно жевать только на «любимой» стороне Врач Антипенко: пережевывание пищи только на одной стороне может вызвать кариес

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Привычка пережевывать пищу только на правой или левой стороне ротовой полости может спровоцировать развитие кариеса, рассказал в эфире радиостанции Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, если одна из сторон зубного ряда по каким-то причинам не используется для жевания, в ней не происходит самоочищения.

Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать. В результате там гораздо выше вероятность развития кариозного процесса, гингивита и пародонтита, — предупредил специалист.

Подобная привычка вряд ли приведет к стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательных мышц, уточнил специалист. Однако стоматологи рекомендуют использовать для пережевывания пищи все зубы, отметил Антипенко.

Когда мы едим овощи, плотную пищу, у нас происходит снятие мягкого зубного налета, который может формироваться от хлеба, каш, картошки, чего-то мягкого, углеводистого, — объяснил врач.

По словам медицинского эксперта, если у человека появляется «любимая» сторона для жевания, чаше всего это клинически обусловлено, — например, отсутствием зубов на противоположной стороне. Если жевать на какой-то стороне больно или неудобно, это повод для обращения к врачу, подчеркнул стоматолог.

Ранее врач Зураб Хабадз предостерег от частого использования ирригаторов, поскольку это чревато снижением плотности и упругости десны. Он уточнил, что обычно такое устройство назначают пациентам с брекетами, мостовидными или ортопедическими конструкциями. По его словам, в остальных случаях использовать ирригатор нужно не чаще двух раз в неделю.