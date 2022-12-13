Врач объяснил, почему опасно переносить грипп на ногах Инфекционист Коновалов: незначительная нагрузка при гриппе может спровоцировать осложнения

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Переносить грипп на ногах опасно, так как из-за болезни нагрузка на организм сильно возрастает и становится непереносимой для него, рассказал «Газете.Ru» инфекционист Иван Коновалов. По его словам, даже незначительная нагрузка во время болезни может спровоцировать осложнения и различные нарушения — в том числе в области сердечно-сосудистой системы. Может развиться гипертония и микротромбозы, объяснил эксперт.

Многие люди, которые переносят инфекции не совсем здраво с точки зрения реабилитации, могут получать различные нарушения, в том числе со стороны сосудистой системы. Например, у них может развиться гипертония, которой раньше не было, — рассказал Коновалов.

Врач добавил, что интеллектуальная деятельность во время болезни гриппом также опасна, поскольку мозг является самым крупным потребителем питательных веществ, который зависит от работы сердечно-сосудистой системы.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что в России возможно распространение вторичных инфекций, способных «пробить» иммунную защиту организма и привести к осложнениям исходных заболеваний. По его словам, ожидается увеличение числа заражений бактериальным менингитом и пневмонией, что связано с низким уровнем вакцинации в стране и изменением иммунитета из-за связанных с COVID-19 факторов.