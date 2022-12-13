Переносить грипп на ногах опасно, так как из-за болезни нагрузка на организм сильно возрастает и становится непереносимой для него, рассказал «Газете.Ru» инфекционист Иван Коновалов. По его словам, даже незначительная нагрузка во время болезни может спровоцировать осложнения и различные нарушения — в том числе в области сердечно-сосудистой системы. Может развиться гипертония и микротромбозы, объяснил эксперт.

Многие люди, которые переносят инфекции не совсем здраво с точки зрения реабилитации, могут получать различные нарушения, в том числе со стороны сосудистой системы. Например, у них может развиться гипертония, которой раньше не было, рассказал Коновалов.

Врач добавил, что интеллектуальная деятельность во время болезни гриппом также опасна, поскольку мозг является самым крупным потребителем питательных веществ, который зависит от работы сердечно-сосудистой системы.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что в России возможно распространение вторичных инфекций, способных «пробить» иммунную защиту организма и привести к осложнениям исходных заболеваний. По его словам, ожидается увеличение числа заражений бактериальным менингитом и пневмонией, что связано с низким уровнем вакцинации в стране и изменением иммунитета из-за связанных с COVID-19 факторов.