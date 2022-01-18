Врач объяснил, почему не стоит окунаться в прорубь на Крещение

Медицина поддерживает процедуры закаливания, но проводить их стоит системно, а не раз в год, таким мнением поделился с NEWS.RU врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Василий Штабницкий, комментируя крещенские купания. Кроме того, он отметил, что большое количество желающих окунуться в прорубь может способствовать распространению штамма коронавируса «омикрон».

С точки зрения медицины закаливание — это хорошо. Желательно это делать не один раз в году, а делать каждый день. Начинать надо с лета, это что касается адаптации. Сейчас эпидемиологическая ситуация неблагоприятная — мы фиксируем пятую волну агрессивного штамма «омикрон». Поэтому я бы не советовал ходить на Крещение [окунаться], чтобы не встретится в очереди с вирусом омикрон, — сказал Штабницкий.

Тем, кто всё же решит окунуться, врач посоветовал соблюдать социальную дистанцию и носить маску, снимая её только в момент купания.

Тем, кто недавно переболел ковидом, не советую окунаться. Если сейчас стоит выбор, вакцинироваться или сходить [искупаться] в прорубь — выбирайте вакцинацию, — заключил Штабницкий.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в 2022 году в связи с ожидаемым массовым распространением «омикрон»-штамма COVID-19. Он добавил, что и РПЦ выступила против.

День Крещения Господня отмечается 19 января. Это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в освящённых прорубях.