Врач объяснил, почему не стоит часто использовать беруши Отоларинголог Маневич предостерег от частого использования берушей по ночам

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Врач-оториноларинголог АО «Медицина» Игорь Маневич рассказал в интервью «Газете.Ru» о вреде, наносимом при частом использовании берушей. Некоторые из них сдирают с кожи уха защитный слой, вырабатываемый серными железами, предупредил специалист.

Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьезного вреда они не причинят. Однако лучше не использовать беруши каждую ночь, потому что ухо должно «дышать», — объяснил доктор.

Ранее нейрофизиолог и невролог Александр Будик рассказал, что повышенный шумовой фон, который также называют шумовым загрязнением, может серьёзно сказаться на здоровье жителей мегаполисов, и в частности на работе мозга. Так, при шумовой нагрузке ресурсы мозга стремительно истощаются и человек начинает испытывать сильный стресс. Кроме этого, возможны повышенная утомляемость, низкая работоспособность, а также появление физических и нервных заболеваний. Беруши также могут оказаться малоэффективными, так как человек воспринимает звуки не только через слуховой проход.