Врач объяснил, почему малоподвижным людям нужно носить компрессионные чулки Врач Перетечиков: компрессионные чулки помогают снизить риск тромбоза

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Малоподвижным людям необходимо носить компрессионные чулки, так как они снижают риск образования тромбов в сосудах, рассказал заместитель главного врача Пушкинской клинической больницы имени Розанова Александр Перетечиков. По его словам, которые приводит издание «Газета.Ru», такое белье также способствует профилактике патологического расширения вен, то есть варикоза.

Специалист подчеркнул, что малоподвижность приводит к снижению скорости кровотока в организме, а также к повышению вязкости крови. Это, в свою очередь, является причиной образования тромбов. Компрессионное белье же позволяет снизить риск тромбоза. При этом Перетечиков отметил, что в некоторых случаях компрессионное белье можно заместить обычными бинтами, однако специальные чулки остаются наиболее эффективным средством профилактики. В случае если варикоза нет, то подойдет стандартный класс компрессионных чулок. Если же пациент страдает от варикозного расширения вен, то ему необходимо посоветоваться с врачом, подытожил эксперт.

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