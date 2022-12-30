Врач объяснил неочевидный вред обезжиренного майонеза Врач Давидян заявил о вреде низкокалорийного майонеза из-за повышенного количества углеводов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Низкокалорийный майонез содержит пониженное количество жира, но повышенное количество углеводов, поэтому заправлять им салат, чтобы снизить его калорийность, бессмысленно, заявил «Газете.ru» врач-терапевт Ованес Давидян. По его словам, избыток углеводов, «превращающихся в сахар», вреден для организма не меньше, чем жир. Вместо этого врач посоветовал использовать домашний майонез, изготовленный из хорошего оливкового масла или масла авокадо.

Не стоит заправлять «Оливье» низкокалорийным майонезом. Потому что если продукт содержит пониженное количество жира, он содержит повышенное количество углеводов. Почитайте этикетки, минус жир — плюс углевод! Самое главное: если вы заправите салат «низкокалорийным нечто», вы его съедите в три раза больше, — предупредил Давидян.

Также он отметил, что заправлять салат обычным майонезом можно, но соблюдая норму.

Ранее в беседе с NEWS.ru диетолог Елена Соломатина посоветовала заправлять домашним майонезом селедку под шубой. Кроме того, она рассказала, что можно заменить майонез нежирной сметаной, добавив туда лимонный сок. А людям на диете врач порекомендовала уменьшить количество картофеля, добавив при этом побольше отварной моркови и свеклы.

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