Врач объяснил, кому нельзя сдавать кровь для пострадавших в «Крокусе» Хирург Умнов: кровь для пострадавших в «Крокусе» нельзя сдавать людям с тату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» нельзя сдавать гражданам, кто накануне злоупотреблял алкоголем, жирной пищей или курил, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, также материал могут отказаться брать у людей с татуировками и пирсингом.

Накануне сдачи запрещено употреблять жирную, жареную, острую пищу. За 48 часов — отказ от алкоголя и никотина, за 72 часа — лекарства, содержащие аспирин и обезболивающее. Лучше сдавать кровь по утрам и не после дежурств. Нельзя сдавать кровь при инфекционных, паразитарных и онкологических заболеваниях, — подчеркнул Умнов.

Собеседник напомнил, что нельзя сдавать кровь при анемии и заболеваниях крови со снижением иммунитета. Врач отметил: болезни ЦНС, психические расстройства, потеря слуха, лица, перенесшие трансплантацию и резекцию желудка также являются противопоказаниями.

Относительные противопоказания — нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (120 календарных дней), ангина, грипп, ОРВИ (30 календарных дней после выздоровления), период беременности и лактации (1 год после родов, 90 календарных дней после окончания лактации), прививки, — подытожил Умнов.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Перечень был составлен на основе данных Минздрава, в него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан. Общее число погибших, по данным Telegram-канала Baza, составило 82 человека.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что белый автомобиль Renault, на котором передвигались предполагаемые террористы из «Крокус Сити Холла», нашли в районе деревни Хацунь Брянской области. По его словам, на машине подозреваемые пытались скрыться от преследования. Как подчеркнул парламентарий, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть стрельбу. Хинштейн также добавил, что ведется розыск остальных подозреваемых.