Врач объяснил, какие болезни могут маскироваться под COVID-19 у детей Врач Дмитрий Молодой заявил, что аппендицит может маскироваться под COVID-19 у детей

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Если у ребенка проявляются симптомы, типичные для заболевания коронавирусной инфекцией, есть вероятность, что он страдает от сердечно-сосудистых болезней либо же у него воспален аппендикс, заявил в беседе с «МК в Питере» врач отделения детской скорой помощи Дмитрий Молодой. По его словам, несовершеннолетние редко заболевают COVID-19, особенно в летний период.

За весь период пандемии действительно тяжелые случаи могу сосчитать по пальцам одной руки. Из особенностей — коронавирусная инфекция может маскироваться под острую хирургическую патологию. Осматриваю ребенка — по клинике классический аппендицит, как в учебнике, — уточнил специалист.

При этом он отметил, что ребенок и вправду может заболеть коронавирусом, но это не исключает возможности приступа аппендицита. Так или иначе, при выявлении характерных симптомов необходимо делать экспресс-тест на COVID-19.

11 августа стало известно, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.

В России выявили уже шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Пациенты, у которых выявили новый вариант коронавируса, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.