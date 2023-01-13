Врач объяснил, как правильно дышать на сильном морозе Пульмонолог Цыпляев посоветовал на морозе делать неглубокие вдохи

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Во время сильных морозов важно не охладить верхние дыхательные пути, поэтому дышать следует нечасто и неглубоко, чтобы не спровоцировать развитие заболевания из-за переохлаждения, рассказал «МК в Красноярске» пульмонолог Олег Цыпляев. По его словам, лучше делать неглубокие вдохи носом — тогда воздух успеет нагреться, увлажниться и не вызовет бронхоспазм. Врач предупредил, что делать глубокие вдохи при минус 30 градусах категорически запрещено, поскольку может вызвать воспаление легких.

Даже если мы тепло одеты, но при этом максимально часто глубоко дышим, то холодный воздух попадает к нам в легочные пути и может способствовать развитию заболевания на фоне переохлаждения. Кроме того, на морозе желательно не разговаривать, что также уменьшит захват холодного воздуха, — отметил Цыпляев.

Врач уточнил: если при сильном морозе, когда сосуды в носу сужаются, вдыхать становится затруднительно, следует прикрыть его рукой и наклонить голову вперед. Если по какой-то причине получается дышать только ртом, следует делать это плавно и без резких вдохов. Специалист предупредил, что дышать ртом через шарф может быть опасно, так как это опасно размножением патогенной флоры. Однако этот вариант подойдет, если шарф часто стирается, добавил он.

Пульмонолог Александр Чучалин ранее рассказал, что вовремя распознать пневмонию и предупредить ее развитие можно с помощью «правила трех-пяти дней». По его словам, воспалению легких всегда предшествует острое респираторное вирусное заболевание и осложнение может возникнуть именно после этого срока. Врач пояснил, что если спустя три-пять дней с начала болезни состояние больного не улучшается, следует провести его обследование, чтобы исключить вероятность развития пневмонии.