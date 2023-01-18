Врач объяснил, как подготовить организм к крещенским купаниям Гастроэнтеролог Вялов посоветовал поменьше пить перед крещенскими купаниями и съесть что-то жирное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед крещенскими купаниями лучше поменьше пить и съесть что-нибудь жирное, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он объяснил, что во время этого ритуала организм сталкивается с кратковременным общим переохлаждением. Поэтому человеку следует помнить про обмен жидкости и соли в организме, заявил доктор.

В обычной жизни основной объем теплопотери происходит через голову, а основная теплопродукция идет через печень и кишечник. Кроме того, организм теряет тепло с выделяемой жидкостью. Поэтому не рекомендуется много пить перед купанием. Жидкость при охлаждении тела будет уходить в ткани, а если ее много, то организм будет хотеть выделять ее с мочой. Так произойдет потеря тепла. Тем более перед крещенскими купаниями не надо пить жидкости с осмотически активными веществами. Например, кофе, — сказал Вялов.

По словам доктора, жирная пища поспособствует нагреванию печени. Также следует потребить что-то, способствующее брожению. Этот процесс в кишечнике нагревает тело.

А вот уже после купания отлично выпить теплую, но не горячую жидкость, чтобы не обжигать слизистую. Это должен быть напиток с активными веществами. На этот раз кофе подойдет. Приемлемы также напитки со специями, которые поспособствуют усилению кровотока в пищеварительной системе и большей продукте тепла, — рассказал гастроэнтеролог.

Он добавил, что потраченные на производство тепла запасы можно восполнить благодаря потреблению быстрого сахара.

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