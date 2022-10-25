Врач объяснил, что нужно делать при скачке давления Врач Тяжельников: при скачке давления нужно лечь и обеспечить приток свежего воздуха

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Первое, что необходимо сделать при скачке давления, — это снизить активность, лечь и обеспечить приток свежего воздуха, рассказал Lenta.ru главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Эксперт отметил, что резкие скачки давления могут сопровождаться такими симптомами, как сильное головокружение, одышка, потливость, тошнота, рвота, головная боль, боли в области сердца. Кроме того, может возникнуть нарушение зрения — пелена перед глазами, мелькание «мушек», добавил он.

Поэтому первое, что нужно предпринять, — это успокоиться и лечь, заняв комфортное положение. Также нужно позаботиться о притоке свежего воздуха. После того как давление будет измерено и подтвержден его скачок, нужно принять лекарственные препараты, — пояснил Тяжельников.

По словам медицинского специалиста, артериальная гипертензия — это грозное заболевание, которое обязательно нужно контролировать и обращаться к квалифицированным врачам за своевременным лечением.

Он также подчеркнул, что при скачках артериального давления многократно возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений, которые могут привести к инсульту, деменции, инфаркту и острой сердечной недостаточности.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что резкие скачки артериального давления могут происходить из-за стресса или смены погоды, особенно если человек склонен к гипертонии. Еще одной частой причиной, по словам специалиста, может быть постковидный синдром. Справиться с таким состоянием можно, принимая прописанные врачом лекарства от гипертонии и выпивая ежедневно достаточное количество воды.