Врач объяснил, что необходимо делать при сильном волнении Психиатр Масякин: любое движение помогает человеку успокоиться и прийти в себя

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Двигательная активность помогает бороться с волнением, любое движение приведет к тому, что человек успокоится и придет в себя, рассказал в беседе с NEWS.ru главный врач Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф. А. Усольцева Антон Масякин. Он напомнил о том, что волнение заставляет мышцы тела напрягаться, а это может выражаться в дрожи, тике или мышечных зажимах.

Ходите по аудитории, комнате, выходите в коридор, сходите за чашкой кофе, просто порисуйте карандашом на бумаге — любое движение поможет вам успокоиться и прийти в себя. Заставить расслабиться себя по команде сложно, поэтому можно сначала напрячься. Сожмите руки в кулак и держите, сколько сможете. Можно напрячь всё тело. В определённый момент сил держать это напряжение не останется, и организм сам начнёт расслабляться, — сказал Масякин.

Как посоветовал психиатр, двигательную активность можно сочетать с дыхательными техниками, например, при сжатии пальцев делать глубокий вдох, а на выдохе постепенно разжимать руки. Также специалист посоветовал переключить внимание на какой-то предмет и внимательно рассмотреть его. Эти несложные действия позволят вытащить себя из моря волнения и снизить накал эмоций.

Ранее психотерапевт Мариам Красикова рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. По ее словам, для борьбы с тревогой можно расписывать пошаговую последовательность действий, которые в данный момент можно совершить. Также для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться, просто пролистывая их.