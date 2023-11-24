Врач объяснил, чем полезен холод Врач Иванов: холод помогает избавиться от отеков

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Холод зимой может быть полезен для человека, так как в этот период спадают отеки и уменьшаются воспаления, заявил врач Роман Иванов. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнил, что также низкие температуры снимают болезненные ощущения, воздействуя на нервные окончания.

Местное воздействие холода способствует сужению кровеносных сосудов, в результате скорость кровотока немного снижается, воспаление и отек уменьшаются. Холод также влияет на нервные окончания, замедляя передачу нервных импульсов и тем самым ослабляя боль, — пояснил врач.

Кроме того, холодный свежий воздух укрепляет иммунитет. Иванов подчеркнул, что эффективность закаливания научно не доказана, но прогулки зимой действительно могут положительно отразиться на здоровье, увеличив устойчивость к неинфекционным стрессовым воздействиям. Также в холодную погоду проще засыпать: мышцы расслабляются, а организм входит в режим энергосбережения.

Специалист добавил, что холод способствует сужению кровеносных сосудов, из-за этого кровь направляется в мозг и сердце. Это способствует лучшей концентрации внимания. При этом врач подчеркнул, что воздействие холода будет иметь краткосрочный эффект: при длительном нахождении в холодном помещении все процессы в организме начнут замедляться.

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