Врач обвинила пациентов в неудачных пластических операциях Врач Харитонова: утаивание данных о здоровье может привести к неудачной операции

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Часто причинами неудачной пластической операции являются неполное обследование пациента на предварительном этапе или утаивание им информации о своем здоровье и приеме лекарств, сообщила NEWS.ru врач-онколог Валентина Харитонова. Она добавила, что порой к негативным эффектам или даже летальному исходу может привести и нарушение техники проведения операции. Она посоветовала обращаться только в лицензированные клиники, специализирующиеся на пластической хирургии, и к врачу, имеющему профильное образование.

Зачастую причинами неудачной пластической операции является неполное обследование пациента, утаивание самим пациентом какой-либо информации о своем здоровье — например, о приме разжижающих кровь лекарств. Случаются и нарушения техники проведения пластической операции, — подчеркнула Харитонова.

Ранее в Москве женщина умерла после пластической операции в одной из частных клиник. По предварительным данным, на следующий день после абдоминопластики живота 40-летняя пациентка почувствовала себя плохо и через некоторое время скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть).