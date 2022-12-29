Врач: новогодние блюда могут вызвать обострение болезней ЖКТ и онкологии Онколог Васильева: новогодние блюда могут вызвать обострение болезней ЖКТ и онкологии

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Употребление жирной и нездоровой пищи с канцерогенами во время новогоднего застолья может вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ и онкологии, рассказала РИАМО онколог Елизавета Васильева. По ее словам, салаты с майонезом, острые закуски и консервированные продукты способны вызвать изжогу и метеоризм даже у здорового человека, но нередко провоцируют обострение гастрита, панкреатита и дуоденита. Специалист уточнила, что онкобольным нельзя нарушать предписания врача даже во время праздников.

В праздники чаще всего от несоблюдения назначений врача происходит обострение хронических заболеваний ЖКТ. Это гастрит, дуоденит, панкреатит и другие болезни, при которых нужно избегать употребления определенных продуктов, — отметила Васильева.

Онколог добавила, что употребление алкоголя во время Нового года представляет опасность для тех, кто принимает лекарства. Так, антибиотики в сочетании со спиртным могут стать причиной почечной и печеночной недостаточности, нестероидные противовоспалительные препараты могут спровоцировать желудочно-кишечные кровотечения, а гормональные препараты просто потеряют свой лечебный эффект. Помимо того, к алкоголю стоит с осторожностью относиться тем, кто принимает антидепрессанты, сердечные и противовирусные препараты.

Диетолог Наталья Павлюк ранее посоветовала: чтобы сделать новогоднее застолье менее вредным для организма, следует отдать предпочтение белковым блюдам и овощам. По ее словам, запеченная без кожи курица содержит минимальное количество вредных жиров. Вместо тортов и сладкого лучше поставить на новогодний стол фруктовые салаты, посоветовала эксперт. Также она предостерегла от чрезмерного употребления алкоголя, так как это вредно не только само по себе, но способствует перееданию.