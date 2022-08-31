Врач назвала укрепляющий здоровье пожилых продукт Диетолог Соломатина: употребление сливы поможет укрепить здоровье пожилых

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Ежедневное употребление сливы поможет значительно укрепить здоровье пожилого человека, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» она объяснила, что в этом фрукте содержатся антоцианы, которые защищают организм от воспалений, разрушения клеток и онкологии. Чтобы слива принесла пользу, стоит есть примерно три штуки в день, посоветовала врач.

В сливе много клетчатки, она выводит в том числе вот эти токсины, нуклиды, соли тяжелых металлов, остатки поломанных клеток, — подчеркнула специалист.

Соломатина также отметила, что очищение организма от токсинов очень важно для пожилых людей, ведь в старости клетки разрушаются значительно интенсивнее, особенно когда они воспалены. Кроме того, слива нормализует функцию кишечника, а от его здоровья зависит и иммунная система, заключила эксперт.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург ранее предупредил, что употребление алкогольных напитков повышает риск инфаркта у пожилых людей. Он пояснил, что спиртное ускоряет работу сердца, а также повышает его потребность в кислороде. Вторыми по опасности для людей преклонного возраста являются сахоросодержащие напитки.