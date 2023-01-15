Врач назвала сроки пика заболеваемости гриппом В в России Врач Логачева: пик заболеваемости гриппом В в России придется на февраль — апрель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик заболеваемости гриппом В в России придется на февраль — апрель, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева. По ее словам, протекать грипп В будет тяжело из-за того, что в начале весны иммунитет у россиян будет ослаблен.

Всплеск заболеваемости гриппом В можно прогнозировать на начало февраля. Пик его заболеваемости приходится на февраль — апрель, — сказала специалист.

Она отметила, что заболевание у заразившегося гриппом человека может протекать в тяжелой или осложненной форме, поэтому вызвать врача следует при появлении уже первых симптомов. Родственникам больного она порекомендовала принимать противовирусные препараты в профилактических дозах даже при отсутствии у них признаков заболевания.

Врач добавила, что сейчас сохраняется риск заразиться также гриппом А (свиной грипп), пик которого приходился на конец осени. Лучший способ обезопасить себя — пройти процедуру вакцинации.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров заявил, что грипп В имеет те же неприятные особенности, что и грипп А, но более мягкий. По его словам, ситуация с гриппом в стране постепенно улучшается. Он также напомнил, что коронавирус «тоже никто не отменял», поэтому связанные с ним меры предосторожности по-прежнему актуальны.