Врач назвала способы сберечь психическое здоровье Психотерапевт Крашкина: сохранить психическое здоровье поможет обучение новому

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Психическое здоровье нуждается в постоянной поддержке и развитии, рассказала в беседе с РИАМО врач-психотерапевт Ирина Кракшина. По ее словам, для этого необходимо правильно питаться, избавляться от негатива и обучаться чему-то новому, расширяя кругозор.

Для сохранения ментального здоровья специалист посоветовала высыпаться, избавиться от вредных привычек, не пренебрегать физической активностью. Кроме того, по ее словам, не нужно копить в себе негативные эмоции. Вместо этого лучше научиться справляться со стрессом и чаще заниматься тем, что приносит удовольствие и радость. Также важно поддерживать добрые контакты с близкими, делиться с ними своими мыслями и чувствами.

Обучайтесь новому, расширяйте кругозор, читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку, посещайте музеи и выставки, развивайте свои таланты и интересы. Находите смысл в жизни, определяйте свои цели и ценности, следуйте своим убеждениям и принципам, — порекомендовала психотерапевт.

Она назвала психическое здоровье важной жизненной составляющей, которой необходимы постоянное внимание и забота.

Ранее врач-психиатр Сергей Федоров рассказал, что признаками, сигнализирующими о развитии психического расстройства, могут быть уход в себя, апатия и снижение работоспособности. Также, по словам эксперта, тревожным симптомом являются «эмоциональные качели», или резкие колебания настроения.