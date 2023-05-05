Врач назвала способы нормализовать уровень холестерина у пожилых Врач Молчанова рассказала об эффективности диеты и физических нагрузок для снижения холестерина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диета и умеренные физические нагрузки, такие как ходьба или езда на велосипеде, могут оказаться действенными мерами для снижения повышенного уровня холестерина у пожилых, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова.

По словам специалиста, если анализы выявили повышенный уровень холестерина, то после консультации с врачом можно изменить рацион питания, ограничив употребление мяса, особенно жирного. В ряде случаев медики советуют выделить два дня в неделю для полного отказа от животных продуктов. Эффективность диеты можно проверить через три-шесть месяцев, вновь измерив уровень холестерина.

Также к диете стоит добавить и физические нагрузки — хотя бы 10 минут утренней зарядки. Можно добавить и дополнительную активность. При этом, конечно, нужно учитывать собственную физическую выносливость. Начать лучше с 5-10 минут легких нагрузок, — продолжила врач.

По ее словам, хорошими вариантами активности могут стать езда на велосипеде или пробежки хотя бы по полчаса в день, а также прогулки на 6-10 тысяч шагов.

Диеты и физические упражнения можно и нужно сочетать и с назначенными врачом лекарствами для снижения холестерина. Такие комбинации позволят значительно уменьшить риск возникновения проблем с сердцем и сосудами, в том числе инфаркта и инсульта, резюмировала специалист.

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