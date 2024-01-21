Врач назвала способы лечения аллергии на холод Врач Мальцева: препараты от обычной аллергии могут помочь при реакции на холод

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Аллергия на холод представляет собой существующую группу заболеваний, которые могут проявляться при воздействии низких температур, рассказала «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева. Так, для лечения некоторых из них могут быть эффективны противоаллергические препараты.

Для лечения холодовой крапивницы эффективны противоаллергические антигистаминные препараты <...>. Однако главное — это ограничить контакт с холодом: избегать общего переохлаждения, холодных напитков, контактов с холодными поверхностями и снегом, — заявила Мальцева.

Врач добавила, что снизить риск нежелательных кожных реакций помогут специальные колд-кремы. Кроме того, Мальцева подчеркнула, что при высокой вероятности анафилаксии запрещается погружаться в открытые водоемы даже в летнее время. Она объяснила это быстрым охлаждением всего тела при выходе из воды.

То, что называют холодовой аллергией, не всегда является истинной аллергией. На самом деле это собирательное понятие, объединяющее различные реакции, возникающие на холоде, — разъяснила она.

Мальцева отметила, что некоторые из них могут быть истинными аллергическими заболеваниями. Например, обострение астмы из-за холода. В таком случае низкая температура выступает лишь провоцирующим фактором, но бывает, что холод становится непосредственной причиной симптомов холодовой крапивницы: сыпи, отеков, нарушения дыхания, понижения кровяного давления.

Ранее врач-отоларинголог Светлана Марнова рассказала, что препараты с нафазолином в качестве действующего вещества могут привести к летальному исходу при лечении заложенности носа у детей. Она пояснила, что средство может спровоцировать угнетение дыхательного центра и брадикардию — замедление частоты сердечных сокращений.