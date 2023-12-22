Врач назвала способ снизить смертность в новогодние праздники Терапевт Курова: ограничение продажи алкоголя снизит новогоднюю смертность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алкоголь становится причиной подавляющего большинства происшествий и проблем со здоровьем в период новогодних праздников, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Анастасия Курова. По ее словам, употребление алкоголя сокращает жизнь и даже приводит к внезапной смерти, поэтому ограничение его продаж поможет снизить смертность среди россиян в конце декабря — начале января.

Согласно статистике, Новый год — самый алкоголизированный праздник. Объем продаж алкоголя в этот период вырастает более чем на 100%. <...> При этом в новогодние праздники сильно возрастает смертность от алкоголя, — подчеркнула медик.

Она добавила, что пьющие взрослые прививают эту «социальную норму» своим детям, а в результате происходит снижение возраста приема алкоголя среди подростков.

Юрист Алла Георгиева в свою очередь в беседе с изданием отметила, что, согласно данным статистики, каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения взрослым человеком и каждое шестое — пьяным подростком, в том числе жестокие убийства, изнасилования, грабежи и кражи.

Праздничные дни — самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы, — считает юрист.

Ранее сообщалось об ожидаемом в России росте цен на импортные вина в 2024 году. Их стоимость может вырасти на 40–60%.