Врач назвала слёзы признаком ряда заболеваний Врач Романенко: слёзы могут сигнализировать о болезнях нервной системы и щитовидной железы

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Чрезмерное слезоотделение может сигнализировать о болезнях нервной системы и щитовидной железы, рассказала «Москве 24» врач-кардиолог, терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, даже у тех, кто редко позволяет себе плакать, слёзы образуются постоянно. Это естественный процесс, поскольку слёзы защищают глаза от воздействия внешней среды и предотвращают пересыхание слизистой.

Слезные железы <...> постоянно вырабатывают физиологическое количество слезы. <...> При определенных состояниях, болезнях, эмоциях слез становится много. В первую очередь это болезни нервной системы. Обычный стресс, синдром эмоционального выгорания — то, чем страдают жители больших городов, — пояснила Романенко.

Врач также добавила, что большое количество слёз может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы, в том случае, если содержание её гормонов превышено, активизируются все процессы в организме.

Медицинский специалист также обратила внимание на любопытный факт, согласно которому женские слезы способны отрицательным образом влиять на мужской организм.

Японские ученые установили, что у мужчин, которые смотрят на плачущих женщин, снижается сексуальное влечение. Более того, у них снижается температура и выработка тестостерона, — рассказала Романенко.

При этом терапевт назвала мифом утверждение о том, что вместе со слезами из человеческого организма выводятся токсины.

Романенко ранее рассказала о том, что проблемы с почками и сердечная недостаточность могут стать причиной появления отеков. По словам врача, нарушение гормонального фона из-за сниженной функции щитовидной железы или гипотиреоза также может стать причиной проявления этого симптома.