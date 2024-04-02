Названы симптомы, с которыми надо срочно идти к офтальмологу Врач Миргородская: «мушки» могут быть признаком дегенерации сетчатки

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При внезапном ухудшении зрения, плавающих «мушках», вспышках, искривлениях прямых линий и появлении новообразований на веках следует срочно обратиться к специалисту, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, лазерный хирург Светлана Миргородская. По ее словам, некоторые заболевания очень быстро прогрессируют и могут привести к тяжелым последствиям.

Медик объяснила, что внезапная потеря зрения может указывать на нарушения в зрительном нерве, отслойку сетчатки и тромбозы сосудов сетчатки. «Шторка» в поле зрения часто связана с кровоизлияниями в стекловидное тело. По словам офтальмолога, «мушки» — это признак деструкции стекловидного тела, которая может быть связана с дегенерацией сетчатки, а вспышки могут означать ангиоспазмы.

Важно понимать, что снижение остроты зрения вдаль и/или вблизи, а также случаи, когда свои очки перестали подходить, могут указывать на такое опасное заболевание, как катаракта. А боль в глазах/висках/надбровной дуге — на глаукому. Кроме того, довольно опасным симптомом является ощущение усталости глаз, который может указывать как на глаукому и катаракту, так и спазм аккомодации и синдром сухого глаза, — добавила Миргородская.

Врач также порекомендовала не игнорировать слипание век по утрам, ощущение сухости и песка в глазах, слезотечение, появление новообразований на веках, головные боли во время зрительной нагрузки, покраснение и зуд в глазах.

Ранее врач Елена Малышева назвала необычную причину снижения зрения. По ее словам, одной из причин значительного ухудшения зрения может стать макулярная неоваскуляризация, это образование новых сосудов, чья сосудистая стенка крайне тонка.