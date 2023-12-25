Врач назвала симптомы, которые отличают грипп от других ОРВИ Врач Цышкова: боль в груди поможет различить грипп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боль в груди отличает грипп от других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), рассказала врач-реабилитолог Оксана Цышкова. В беседе с Пятым каналом специалист подчеркнула, что такое состояние может продлиться несколько дней. Болевой синдром может сопровождаться сухим кашлем и затруднением дыхания. Физически боль ощущается в центре грудной клетки.

Второй симптом — подъем температуры вскоре после нарушения самочувствия, при этом минимальные катаральные явления или вовсе отсутствующие, — уточнила реабилитолог.

Для гриппа также характерен ярко выраженный нейротоксикоз, сопровождающийся неврологическими расстройствами. К ним относятся дыхательная недостаточность, нарушение терморегуляции, сонливость, светобоязнь. При нейротоксикозе состояние ухудшается очень резко, отметила специалист. Цышкова уточнила, что больные гриппом могут столкнуться с головной болью.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее посоветовал не допускать роста температуры, чтобы избежать осложнений при гриппе. Он подчеркнул, что для этого можно принять жаропонижающее средство. Это позволит остановить воспалительный процесс.