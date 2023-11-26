Врач назвала шесть неочевидных симптомов, которые нельзя игнорировать Врач Зяблова: в случае рвоты, жара и диареи нужно срочно обращаться к медикам

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Диарея, рвота длительностью более суток и затрудненное дыхание — опасные симптомы, при появлении которых нужно сразу обращаться к врачу, заявила RT врач Елена Зяблова. По ее словам, также стоит насторожиться, если наблюдаются нарушения сердечного ритма, боли в груди и температура выше 38–39 °С, которая держится на протяжении трех дней и не сбивается жаропонижающими препаратами.

Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам. Например, при черепно-мозговых травмах может наблюдаться нарушение речевой функции. В целом любые нежелательные симптомы, проявление которых длится несколько дней и не нейтрализуются лекарствами, требуют посещения специалиста, — отметила медик.

Врач подчеркнула, что любую боль не стоит игнорировать, особенно если имеются хронические заболевания. Боли могут сигнализировать об обострении, пояснила собеседница телеканала.

До этого доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета аллерголог-иммунолог Павел Бережанский сообщил, что с наступлением морозов многие люди сталкиваются с холодовой аллергией. Следует обращать внимание на такие симптомы, как покраснение кожи, зуд, появление отеков, лихорадка, общая слабость и охриплость голоса. Врач отметил, что также могут возникнуть одышка, тошнота, головокружение, шум в ушах и судороги.