Врач назвала ранние симптомы недостатка цинка в организме Врач Филева: сыпь вокруг рта может оказаться признаком недостатка цинка

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Одним из ранних признаков недостатка цинка в организме может оказаться сыпь вокруг рта или на других участках кожи, предупредила врач Александра Филева. В разговоре с LIFE.ru специалист отметила, что также стоит обратить внимание на длительно заживающие мелкие ссадины и царапины.

Часто первыми симптомами дефицита выступают кожные проявления, например сыпь вокруг рта или на других участках кожи. Некоторые отмечают, что у них длительно заживают мелкие ссадины, царапины и ранки, чаще возникают простудные заболевания, — пояснила врач.

У женщин дефицит цинка может выражаться усиленным выпадением и ломкостью волос, а также нарушениями менструального цикла. В мужском организме микроэлемент играет важную роль, так как участвует в выработке и поддержании активности сперматозоидов. Филева уточнила, что также дефицит цинка может проявляться через диарею, искажение вкусов и запахов и проблемы со зрением.

Офтальмолог Светлана Миргородская ранее рассказала, что на зрение положительно воздействуют рыба, морковь, бананы, малина и шампиньоны. Эти продукты богаты такими витаминами и микроэлементами, как А, В, С, Р, D и Е, цинк, лютеин и антоциан, которые способствуют улучшенному кровоснабжению и питанию глаз.