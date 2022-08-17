Врач назвала противопоказания при повышенном давлении Врач Романенко: при повышенном давлении противопоказан алкоголь и курение

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При повышенном давлении противопоказаны алкоголь, курение, злоупотребление гипотензивными препаратами, а также игнорирование своего состояния, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, людям с гипертонией нельзя терять время, надеясь, что давление снизится само по себе, пишет «Москва 24».

Людям, которые страдают гипертонической болезнью, ни в коем случае нельзя терять время. Если давление поднялось, нужно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут его снизить, — предупредила врач.

Романенко предупредила, что самостоятельно увеличивать дозу препарата нельзя. Давление может снизиться ниже допустимых цифр, а гипотония не менее опасна, подчеркнула специалист.

Если не снижать давление, может случиться острое нарушение кровообращения, которое в дальнейшем приведет не только к ухудшению качества жизни, но и к инвалидности или даже летальному исходу, заключила терапевт. В том случае, если давление не снижается после приема прописанных лекарств, необходимо вызвать скорую помощь.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что продукты, богатые калием, способны снижать артериальное давление. Для профилактики гипертонии она посоветовала включить в рацион овощи, фрукты, ягоды и листовую зелень.