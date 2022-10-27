Врач назвала продукт для снижения риска развития рака груди Диетолог Тараско посоветовала ежедневно есть брокколи для снижения риска развития рака груди

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Употребление брокколи в сыром виде каждый день снижает риск развития онкологических заболеваний молочной железы, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Тараско. Медик подчеркнула, что польза брокколи для женщин детородного возраста официально доказана.

Но это лишь узкая группа людей, только женщины с четкими критериями. Что касается остальных групп населения, например, более молодых или пожилых женщин, а также детей и мужчин, таких исследований не проводилось. То же самое и по остальным продуктам питания, — пояснила Тараско.

Врач также добавила, что определенный стиль питания может снизить риск развития различных заболеваний. По словам диетолога, стоит включить в рацион оливковое масло, которое улучшает холестериновый профиль, тем самым снижая риск развития инфарктов и инсультов.

Онколог-маммолог Дмитрий Краcножон ранее заявил, что косвенно на возникновение рака молочной железы (РМЖ) влияет регулярное употребление алкоголя и ожирение. Эксперт при этом отметил, что женские половые гормоны также причастны к возникновению рака, но не являются причиной его появления. По его словам, женщинам после 42 лет желательно выполнять рентгеновское исследование молочных желез.

Специалист порекомендовал научиться проводить самообследование. По его словам, после четырех-пяти раз женщина становится опытной, а навык сохраняется на десятилетия. Главной профилактикой РМЖ является здоровый образ жизни, заключил врач.