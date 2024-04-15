Врач назвала причины развития рака поджелудочной железы Онколог Васильева: панкреатит повышает развитие рака поджелудочной железы

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Причиной развития рака поджелудочной железы может стать панкреатит, злоупотребление алкоголем и сахарный диабет, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог Елизавета Васильева. По словам медика, к факторам риска также относится наследственность.

Большинство современных исследований подтверждает взаимосвязь между панкреатитом (воспалительные процессы в железе) и раком поджелудочной железы. Многолетнее течение панкреатита повышает риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз. Поэтому, чем раньше будет выявлена патология и проведена правильная терапия, тем меньше риски образования опухоли в органе, — объяснила врач.

Рак может возникнуть из-за наследственности, отметила онколог. Существует даже отдельный термин в сообществе онкологов: «семейный рак поджелудочной железы». Также причиной заболевания может стать курение, статистика показывает, что до 33% случаев опухоли поджелудочной железы связано именно с этой вредной привычкой.

Медик уточнила, что злоупотребление алкоголем тоже может привести к развитию карциномы, поскольку токсичные вещества повреждают клетки и приводят к развитию фиброза и панкреатита. Кроме того, сахарный диабет повышает риски развития онкологии, добавила Васильева.

Ранее онколог Алексей Бутенко заявил, что на развитие рака у человека может повлиять стресс, способный ослабить иммунную систему, которая должна бороться с опухолевыми клетками. По его словам, нагрузки на нервную систему негативно влияют на организм.