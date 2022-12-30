Врач назвала причины аллергии на мороз Косметолог Мухина: холод может вызвать аллергическую реакцию организма

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Холод может вызвать аллергическую реакцию организма, однако мороз не единственная причина, это может быть также связано с ослабленным иммунитетом и аллергией на определенные продукты, сообщила косметолог Марият Мухина. Врач в беседе с изданием «Слово и Дело» рассказала, что при пониженных температурах у некоторых людей начинается выброс гистамина в тканях и запускается процесс выработки антител. По ее словам, это происходит на фоне общей склонности к аллергии, например, если человек ел много цитрусовых или других продуктов, которые противопоказаны.

Как правило, это болезнь взрослых людей от 25 до 40 лет. Проявляется она в основном у женщин. Как правило, она случается, когда мы не гуляем, не контактируем с природными факторами, сидим дома за компьютером, а потом выходим на улицу, и организм оказывается абсолютно не готов. Помимо этого, нужно проводить санацию стрессов. В любом случае необходимо закаливание, — объяснила врач.

Мухина посоветовала массажировать лицо кусочком льда на протяжении трех — пяти минут, а также контрастные ванночки для рук. Для профилактики холодовой аллергии специалист рекомендовала сделать анализ крови на иммуноглобулин, криоглобулин и криофибриноген.

Офтальмолог Татьяна Шилова ранее дала советы по уходу за глазами в морозную погоду. Врач порекомендовала перед выходом на улицу пользоваться противоаллергическими каплями, чтобы предотвратить слезотечение. В солнечную погоду врач посоветовала носить солнцезащитные очки, обратив внимание, что глазные травмы из-за ультрафиолетового излучения случаются и зимой.