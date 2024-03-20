Врач назвала последствия употребления колбасы с метронидазолом Врач Петрова: метронидазол может вызывать аллергические реакции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Метронидазол, который недавно обнаружили в ряде колбасных изделий, может вызывать аллергические реакции, тошноту, металлический привкус во рту и головокружение, предупредила врач Наталья Петрова. В беседе с «360» специалист подчеркнула, что информации о количестве антибиотика, который выявили в продукции, на данный момент нет, но, вероятнее всего, уровень его содержания низкий.

У нас нет информации о том количестве, которое было выявлено в продукции. <...> Но вероятность того, что были большие концентрации в этих оболочках, конечно же, низка. <...> Могут быть побочные эффекты при приеме [метронидазола] в виде появления металлического привкуса, тошноты, головокружения, аллергических реакций и так далее, — уточнила врач.

Со стороны пищеварительной системы могут возникнуть диарея, кишечные колики, запоры, сухость во рту, стоматит и панкреатит. Также метронидазол может вызывать нарушения координации движений, спутанность сознания, бессонницу, головную боль и слабость. По словам Петровой, одними из побочных эффектов являются окрашивание мочи в красно-коричневый цвет и проблемы со стороны мочеполовой системы.

Россельхознадзор обнаружил метронидазол в колбасе бразильской фирмы. Компонент выявили в говяжьей кишечной оболочке, которую поставляют ряду российских производителей.

Биолог Ирина Пронина ранее рассказала, что в день можно съедать не более трех сосисок с нормальным содержанием метронидазола. При этом она отметила, что употреблять такую продукцию в пищу не рекомендуется, так как антибиотик может перестать оказывать эффект при лечении.