Врач назвала последствия неправильного срезания кутикулы Врач Егорова: неправильно срезанная кутикула грозит проблемами с ногтями

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Неправильно срезанная кутикула может привести к проблемам с ростом ногтей, предупредила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что также важно следить, какой используется инструмент. Если срезать кутикулу необработанными ножницами, можно заразиться различными заболеваниями, например ВИЧ и гепатитом.

Если срезать самостоятельно и сделать это неаккуратно, можно повредить матрикс, тогда ноготь будет расти неровным. Если использовать необработанные ножницы, инструменты после кого-то, то можно заразиться разными инфекциями, например ВИЧ, гепатит — при условии, что будет контакт с кровью. Также через раны могут попасть стрептококки и стафилококки, — пояснила врач.

Лучше всего делать маникюр и срезать кутикулу у профессионала, посоветовала косметолог. Он сможет провести правильную обработку ногтей при помощи масел. При желании срезать кутикулу дома самостоятельно важно использовать личные инструменты для маникюра, которыми больше никто не пользуется. Егорова рекомендует делать это как можно реже.

Дерматовенеролог Светлана Ворожбит ранее рассказала, что длительное использование гель-лака приводит к истончению ногтей. По ее словам, покрытие важно вовремя снимать, иначе оно навредит ногтевой пластине.